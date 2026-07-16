Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майора Евгения Хмару и.о. министра обороны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, Хмара обладает «огромным, во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций».

«После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», — написал Зеленский.

16 июля Верховная рада Украины назначила главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. 13 июля «Украинская правда» писала, что Зеленский среди ключевых приоритетов будущего правительства назвал подготовку Украины к тяжелой зиме, защиту энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизацию экономической ситуации и эффективное управление международной помощью.

Ранее экс-нардеп заявил, что новый министр обороны Украины ужесточит мобилизацию.