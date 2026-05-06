Украина предложила Европе по-быстрому создать общую ПРО взамен американской

Politico: Украина ускорила разработку своей ПРО из-за дефицита поставок Patriot
Украина ускоряет разработку своей системы противоракетной обороны на фоне острого дефицита американских перехватчиков Patriot и предлагает интегрировать свою технологию с общеевропейскими системами, чтобы снизить критическую зависимость от поставок из США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявления украинских официальных лиц и представителей оборонной промышленности.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать украинскую ПРО «в течение года». На саммите Европейского политического сообщества в Армении он заявил, что Европа в принципе должна быть способна самостоятельно производить все необходимое для обороны от любых видов оружия.

Основной проблемой стал дефицит ракет PAC-3 для Patriot, усугубленный недавним американо-израильским ударом по Ирану. Имеющихся в Европе альтернатив, таких как немецкая IRIS-T или франко-итальянская SAMP-T, недостаточно, чтобы покрыть потребности Украины.

Выпускающая крылатые ракеты Flamingo украинская компания Fire Point предложила паневропейский проект противоракетной обороны «Фрея» с использованием легкой пусковой установки и семиметровой ракеты FP-7 с немецкими головками самонаведения от Diehl Defense. По словам владельца компании Дениса Штильермана, FP-7 представляет собой «клон» российского С-400, интегрируемый в системы управления и радиолокации ЕС и способный достигать скорости 1,5 тыс. м/с. Компания готова бесплатно тестировать систему в реальных боевых условиях, но взамен требует предоставить ей доступ к европейским радарам и системам самонаведения.

Главным препятствием в реализации этой инициативы, по оценкам опрошенных Politico экспертов, может стать евробюрократия. Сам Штильерман признал, что от начала работы над проектом до его воплощения, скорее всего, пройдет гораздо больше времени, чем требуется для устранения дефицита элементов ПРО на Украине.

Ранее в США заявили, что Украина не сможет продержаться и пары дней без западной помощи.

 
