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Армия

Зеленский рассказал об усилении оборонного сотрудничества с Францией

Зеленский: Украина получит лицензии на производство очень серьезного оружия
Benoit Tessier/Reuters

Украина получит лицензии на производство западного оружия. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украина получит лицензии на производство очень серьезного оружия — ракет SCALP, бомб AASM, а также, совместно с Италией, ракет Aster 30», — написал он.

По словам Зеленского, Франция также будет сотрудничать с Украиной в рамках антибаллистической программы FREYJA. Кроме того, Украина первой получит усиленные франко-итальянские зенитные ракетные комплексы средней и большой дальности SAMP/T NG, а также два комплекса SAMP/T уже в этом году. Франция и Италия, как утверждает президент Украины, ускорят поставки ракет Aster 30 к октябрю.

Украина также закупит 16 истребителей Rafale с вооружением, добавил Зеленский. В этом году начнется обучение украинских пилотов и механиков во Франции, после чего четыре первых самолета передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ), уточнил он.

До этого Зеленский раскритиковал западных союзников и призвал их выполнять обещанное после ударов Вооруженных сил России. Он заявлял, что Украине нужен пакет защиты и ракеты для систем противовоздушной обороны, а также отмечал, что у ВСУ нет необходимого количества снарядов для сбивания баллистических целей.

Ранее девять стран Европы намерены создать с Украиной коалицию ПВО.

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