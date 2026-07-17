Зеленский выбрал нового секретаря СНБО

Игорь Клименко станет секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашей страны и людей. Предложил ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — написал украинский лидер.

По словам главы государства, соответствующий указ о назначении Клименко уже готовится.

12 июля Зеленский сообщил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и об обновлении правительства.

16 июля Верховная рада Украины назначила главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. 13 июля «Украинская правда» написала, что Зеленский среди ключевых приоритетов будущего правительства назвал подготовку Украины к тяжелой зиме, защиту энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизацию экономической ситуации и эффективное управление международной помощью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для России не несут «принципиального значения» перестановки в украинском правительстве.

Ранее в Раде призвали арестовать экс-министра обороны Украины Федорова.