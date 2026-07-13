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Политика

Зеленский предложил Корецкому пост премьера и поставил задачи

«УП»: Зеленский поручил Корецкому подготовить Украину к самой тяжелой зиме
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой «Нафтогаза» Сергеем Корецким предложил ему возглавить правительство и обозначил задачи, которые предстоит решать новому Кабмину. Об этом пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники.

По данным издания, Зеленский назвал Корецкому ключевые приоритеты будущего правительства. Среди них подготовка Украины к самой тяжелой зиме, защита энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизация экономической ситуации и эффективное управление международной помощью. Источники УП сообщили, что в последние годы президент внимательно следил за работой Корецкого и считает его одним из сильнейших государственных менеджеров.

Отмечается, что Корецкий был удивлен предложением, но ответил, что готов попробовать возглавить правительство.

12 июля Зеленский объявил о планах обновить правительство и сообщил, что премьер-министр Юлия Свириденко уйдет в отставку. Также он заявил о намерении сменить руководство правоохранительных органов.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что среди возможных кандидатов на пост премьера, помимо Корецкого, фигурируют министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров и мэр Харькова Игорь Терехов.

Ранее стало известно, почему Зеленский решил сменить премьера Украины.

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