В Совфеде рассказали о противоречии в словах Трампа

Президент США Дональд Трамп не знает, как решить проблемы с высокообогащенным ураном, который находится у Ирана, и поэтому снижает его значимость. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Возникает главное противоречие. Главной целью войны против Ирана Трамп не раз называл задачу лишения Ирана возможности создания ядерного оружия. Это — главная цель войны и с точки зрения Нетаньяху. И вот Трамп утверждает, что иранский обогащенный уран — это всего лишь «ядерная пыль, не имеющая особой ценности». Однако это никак не сходится с главной целью войны, объявленной Трампом: добиться, чтобы у Ирана не было ядерного оружия», — отметил он.

Пушков подчеркнул, что США «не способны» силой изъять у Ирана обогащенный уран, и Иран «наотрез отказывается» передать его американцам. И поэтому Трамп «рассказывает байки» о «небольшой ценности» иранского обогащенного урана.

По словам сенатора, слова Трампа в очередной раз подтверждают «ограниченность возможностей США» в войне против Ирана.

«На сегодняшний день они ни на шаг ближе к своей главной цели — лишению Ирана его запасов обогащенного урана, чем 28 февраля этого года, когда Трамп начал войну», — подчеркнул Пушков.

В мае Трамп пообещал, что США «рано или поздно» заберут у Ирана запасы обогащенного урана. В июле агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что сделки между США и Ираном не будет без передачи Вашингтону обогащенного урана Ирана.

17 июля Трамп заявил, что США одерживают «мощную победу» над Ираном, и результаты этого скоро будут видны.

Ранее была раскрыта вероятность эскалации конфликта США и Ирана.