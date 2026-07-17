Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп заявил, что результаты победы над Ираном скоро будут видны

Трамп заявил, что США одерживают мощную победу над Ираном
/Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе телеобращения к американцам заявил о скорой победе над Ираном. Его слова передает «Интерфакс».

«Мы одерживаем мощную победу над Ираном. Скоро будут видны результаты этого», — сказал он.

Заявления американского президента звучат на фоне возобновления ударов между Вашингтоном и Тегераном и обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. В течение июля США провели несколько масштабных волн воздушных и ракетных ударов по иранской территории, в то время как Иран атаковал ракетами и беспилотниками коммерческие танкеры и военные корабли американских союзников в регионе.

По данным Reuters, Иран попросил йеменских хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря, если американские войска атакуют объекты энергетической инфраструктуры страны.

В начале июля Трамп обсуждал конфликт с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации и установлению стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее США пресекли попытку двух кораблей нарушить морскую блокаду Ирана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!