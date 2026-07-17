Трамп заявил, что результаты победы над Ираном скоро будут видны

Президент США Дональд Трамп в ходе телеобращения к американцам заявил о скорой победе над Ираном. Его слова передает «Интерфакс».

«Мы одерживаем мощную победу над Ираном. Скоро будут видны результаты этого», — сказал он.

Заявления американского президента звучат на фоне возобновления ударов между Вашингтоном и Тегераном и обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. В течение июля США провели несколько масштабных волн воздушных и ракетных ударов по иранской территории, в то время как Иран атаковал ракетами и беспилотниками коммерческие танкеры и военные корабли американских союзников в регионе.

По данным Reuters, Иран попросил йеменских хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря, если американские войска атакуют объекты энергетической инфраструктуры страны.

В начале июля Трамп обсуждал конфликт с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации и установлению стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее США пресекли попытку двух кораблей нарушить морскую блокаду Ирана.