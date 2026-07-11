В СМИ раскрыли, что может сорвать сделку между США и Ираном

«Reuters»: США не заключат сделку с Ираном без выдачи обогащенного урана

США и Иран не заключат сделку, в случае если Вашингтон не получит иранский обогащенный уран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«Если мы не получим эту пыль, сделки с Ираном не будет», — цитирует издание собеседника.

4 июня президент США Дональд Трамп заявил, что предварительное соглашение Вашингтона и Тегерана предусматривает совместное использование урана на разбомбленных ядерных объектах Ирана. По его словам, предполагается, что стороны «в не столь отдаленном будущем займутся этим».

Уточняется, что Вашингтон и Тегеран обсуждают идею 15-летнего запрета на обогащение урана в рамках переговоров по ядерной сделке. По данным The New York Times, США и Иран обсуждали четыре ключевых элемента возможного соглашения, среди которых длительная приостановка обогащения урана, разбавление текущих запасов элемента, демонтаж ядерных объектов Ирана и соглашение Тегерана на незапланированные инспекции.

Ранее Путин высказался о причинах конфликта США и Ирана.