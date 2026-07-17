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Армия

Раскрыта вероятность эскалации конфликта США и Ирана

Bloomberg: вероятность эскалации войны США и Ирана в августе равна 55%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Вероятность эскалации войны США и Ирана в августе равна 55%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на мировую независимую компанию по политическим рискам Eurasia Group.

Аналитик компании допускает, что Соединенные Штаты вновь нанесут удары по ядерным объектам на территории Ирана. Тегеран же, в свою очередь, может попросить хуситов из Йемена ударить по американским кораблям в Красном море.

Профессор политологии в Джорджтаунском университете в Катаре Мехран Камрав высказал мнение, что существует большая вероятность усиления ударов со стороны Соединенные Штатов. Это спровоцирует более жесткие ответные меры из Ирана.

По словам эксперта, продолжающиеся морские атаки Ирана могут свидетельствовать о том, что впереди Ближний Восток ждут еще более ужасные события. Камрав отметил, что ни США, ни Иран не хотят расширения конфликта, но обе страны стали зависимы от цикла эскалации, из которого они не могут выйти.

Ранее СМИ сообщили о просьбе Ирана к хуситам.

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