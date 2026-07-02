Полноправное членство Украины в ЕС встречает сопротивление у европейских государств. Об этом в новом пранке российских журналистов Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) заявил советник премьер-министр по нацбезопасности Греции Танос Докос.

Отмечается, что разговор пранкеры вели от имени Рустема Умерова. Основной темой стал инцидент с обнаружением украинского беспилотного летательного аппарата в районе греческого острова Лефкада.

В ходе беседы Докос неоднократно дал понять, что подобные действия Киева вызывают серьезную тревогу у греческого руководства

Докос неоднократно дал понять, что подобные действия Киева вызвали серьезную тревогу у греческого руководства и способны поставить под угрозу дальнейшую поддержку Украины. Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в Европейский союз, советник дал сдержанную оценку.

«ЕС – это еще один сложный вопрос. Именно поэтому существуют такие предложения, как то, которое выдвинул канцлер Мерц, о специальном или условном членстве. Опять же, откровенно говоря, я думаю, что полноправное членство вызовет сопротивление со стороны некоторых крупных государств-членов ЕС. Условное членство, возможно, имеет больше шансов на успех», — сказал он.

Советник премьер-министра Греции рассказал о подготовке соглашения с Киевом по беспилотникам. По его словам, Афины намерены продолжать развивать военно-техническое сотрудничество с Киевом.

«Мы хотели бы подписать соглашение по дронам, чтобы охватить формальную часть, а затем провести более детальное обсуждение на оперативном уровне. Нам нужно решить, отправите ли вы кого-нибудь сюда или кто-то с нашей стороны приедет на Украину и обсудит детали, чтобы мы могли это сделать», — сказал Докос.

По его мнению, в то же время нужно подготовить проект соглашения для переговоров и обсуждения.

«Опять же, важно, чтобы у нас были открытые каналы связи, чтобы мы могли обсуждать инциденты. В то же время, пожалуйста, поговорите со своей стороной. Давайте убедимся, что они не сделают ничего, что вызовет ненужные проблемы», — добавил Докос.