Греция выступила против новых санкций ЕС для защиты своей судоходной компании

Греция выступила против принятия 21-го пакета санкций Евросоюза, поскольку предлагаемые меры предусматривают запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Афины стремятся защитить интересы судоходной компании Dynagas, принадлежащей греческому предпринимателю Георгию Прокопиу. Как утверждают собеседники FT, постоянный представитель Греции при ЕС заявил коллегам, что предлагаемые ограничения могут нанести компании серьезный ущерб.

Согласно данным портала Equasis, флот Dynagas насчитывает 27 газовозов, включая танкеры ледового класса Arc7, которые используются для работы в арктических условиях, в том числе в районе российского проекта «Ямал-СПГ».

Проект 21-го пакета санкций также предусматривает механизм дальнейшего снижения предельной цены на российскую нефть. При превышении установленного лимита компании, занимающиеся покупкой и перевозкой топлива, могут столкнуться с риском введения вторичных санкций.

До этого агентство Reuters сообщало, что Евросоюз рассматривал возможность рассмотрения новых санкционных мер против Российской Федерации на встрече лидеров ЕС в Праге 6-7 октября.

Ранее в Кремле рассказали о реакции на планы США по новым санкциям против России.