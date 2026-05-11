Власти Греции прокомментировали обнаружение украинского дрона со взрывчаткой

Греция проинформирует глав МИД стран ЕС об «особо серьезном инциденте» с надводным дроном у острова Лефкада. Об этом заявил греческий министр иностранных дел Йоргос Герапетритис по прибытии на встречу в Брюсселе, передает РИА Новости.

По его словам, Афины не допустят военных операций у своего побережья.

«Генштаб проводит расследование, после чего правительство предпримет необходимые шаги», — пояснил Герапетритис.

Он подчеркнул, что Греция не позволит превратить Средиземное море в театр военных действий, поскольку «это создает огромные риски для свободы судоходства, безопасности граждан и экологии».

РИА Новости отмечает, что в своем заявлении греческий министр не упомянул украинское происхождение дрона Magura V5, который был найден рыбаком в пещере близ Лефкады.

По оценкам специалистов, беспилотник мог использоваться для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту. Несколько сотен килограммов взрывчатки, которыми он был начинен, изъяли и уничтожили саперы.

В прошлом году Греция и Украина согласовали совместную программу производства ударных морских дронов, но в нынешнем году поссорились из-за нее, поскольку Киев потребовал дать ему право вето на использование этих беспилотников греческой стороной.

Ранее Греция предупредила судовладельцев об угрозе беспилотников.