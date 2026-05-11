Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Власти Греции прокомментировали обнаружение украинского дрона со взрывчаткой

Глава МИД Греции пообещал уведомить коллег по ЕС об украинском морском дроне
Telegram-канал Политика Страны

Греция проинформирует глав МИД стран ЕС об «особо серьезном инциденте» с надводным дроном у острова Лефкада. Об этом заявил греческий министр иностранных дел Йоргос Герапетритис по прибытии на встречу в Брюсселе, передает РИА Новости.

По его словам, Афины не допустят военных операций у своего побережья.

«Генштаб проводит расследование, после чего правительство предпримет необходимые шаги», — пояснил Герапетритис.

Он подчеркнул, что Греция не позволит превратить Средиземное море в театр военных действий, поскольку «это создает огромные риски для свободы судоходства, безопасности граждан и экологии».

РИА Новости отмечает, что в своем заявлении греческий министр не упомянул украинское происхождение дрона Magura V5, который был найден рыбаком в пещере близ Лефкады.

По оценкам специалистов, беспилотник мог использоваться для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту. Несколько сотен килограммов взрывчатки, которыми он был начинен, изъяли и уничтожили саперы.

В прошлом году Греция и Украина согласовали совместную программу производства ударных морских дронов, но в нынешнем году поссорились из-за нее, поскольку Киев потребовал дать ему право вето на использование этих беспилотников греческой стороной.

Ранее Греция предупредила судовладельцев об угрозе беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!