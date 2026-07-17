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Политика

Рютте оценил угрозу эскалации конфликта с Россией из-за закупок ракет Tomahawk

Генсек Рютте: НАТО никогда ни на кого не нападет
Yves Herman/Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте не считает, что закупка Германией оружия средней дальности приведет к повышение уровню эскалации в отношениях с Россией. Об этом он заявил агентству DPA.

По его словам, появление у Германии американских ракет Tomahawk поможет Берлину усилить сдерживание России. Однако он подчеркнул, что развертыванием ракет направлено «исключительно на обеспечение надежного сдерживания» и является гарантией того, «что Германия сможет защитить себя в случае необходимости». Рютте также отметил, что «Томагавки» являются частью коллективной сдерживающей силы.

«Мы — оборонительный альянс. Это значит, что мы никогда ни на кого не нападем, но мы должны защищать себя. <…> Это добавляет еще один уровень уверенности в нашей коллективной сдерживающей и обороноспособности», — заявил он.

В июле стало известно, что в августе 2026 года США планируют выдать разрешение на закупку Германией крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhoon.

Также газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Германия просит США разрешить производить на своей территории американское оружие, включая дальнобойные ракеты Tomahawk и ракеты PAC-3 для зенитных ракетных комплексах Patriot.

В июле Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для альянса, и отметил, что НАТО будет защищать свою территорию.

Ранее Рютте сравнил милитаризацию НАТО с футболом.

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