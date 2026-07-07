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Политика

Рютте сравнил милитаризацию НАТО с футболом

Генсек НАТО Рютте: гул натовских машин должен превратиться в рев
Yves Herman/Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте сравнил альянс с футбольной командой и заявил, что все члены альянса должны действовать сообща. Об этом пишет Guardian.

«Стратегия ясна, но матч еще далек от завершения, и для победы нам нужно, чтобы все члены команды внесли свой вклад, действовали активнее, быстрее и сообща. У нас нет времени на раздумья», — отметил Рютте.

Генсек подчеркнул, что «ни одна команда не побеждает благодаря одному блестящему игроку», и поэтому НАТО должно действовать слаженно. А именно для планирования действий нужны политические лидеры, а вооруженные силы и оборонная промышленность должны работать вместе, чтобы быть «в полной мере вовлеченными в игру, работая вместе ради нашей общей безопасности», заявил он.

«Нам нужен вратарь, нужны защитники, полузащитники, нападающие, и да, все обращают внимание на игрока, забившего победный гол, но за каждым успешным игроком и командой на поле стоят многие другие на скамейке запасных и за кулисами — тренеры, специалисты по физической подготовке, аналитики, люди, которые следят за тем, чтобы все работало, как надо», — сказал Рютте.

Кроме того, он подчеркнул, что НАТО «умеет забивать голы». При этом Рютте отметил, что из-за вооружения России НАТО нуждается в «трансатлантической оборонно-промышленной революции», и «гул» натовских машин «должен превратиться в рев». Генсек добавил, что странам НАТО нужно «готовиться, тренироваться, вкладывать средства и укреплять доверие».

7 июля Рютте также заявил, что президент США Дональд Трамп был прав, требуя от европейских союзников по НАТО повысить расходы на оборону. 1 июля генсек НАТО назвал Россию «главной угрозой для НАТО» в долгосрочной перспективе. Тогда же он заявил, что альянс должен поддерживать Украину, чтобы убедиться, что Киев станет «как можно сильнее» к переговорам Москвы и Киева.

Ранее Рютте призвал НАТО беспокоиться из-за сотрудничества РФ с Китаем и КНДР.

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