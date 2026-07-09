США разрешит Германии закупать ракеты Tomahawk в августе

В августе текущего года США планируют выдать разрешение на закупку Германией крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhoon. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

«Главы оборонных ведомств (ФРГ и США. — прим. ред.) договорились о том, что США в августе выдадут разрешение на закупку ракет Tomahawk и соответствующих наземных пусковых батарей Typhoon», — говорится в статье.

По информации источников в правительстве, министр обороны Борис Писториус и глава Пентагона Пит Хегсет недавно подписали декларацию о намерениях относительно продажи американских вооружений Германии, однако детали этого соглашения оставались в тайне.

Издание также подчеркивает, что поскольку сделка осуществляется между Вашингтоном и Берлином, ей необходимо получить одобрение Конгресса США. Тем не менее, после получения согласия от администрации президента Дональда Трампа это считается формальностью.

Количество крылатых ракет и пусковых установок, которые в итоге приобретет Германия, не раскрывается. Сделка оценивается в несколько миллиардов евро, учитывая, что стоимость одной ракеты превышает миллион евро. Кроме того, в контракт будут включены долгосрочные соглашения на техническое обслуживание систем вооружения.

Ранее Германия предложила США организовать производство американского оружия в Европе.