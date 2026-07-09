Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

США разрешит Германии закупать ракеты Tomahawk в августе

Spiegel: США выдадут разрешение на закупку Германией ракет Tomahawk в августе
militaeraktuell.at

В августе текущего года США планируют выдать разрешение на закупку Германией крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhoon. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

«Главы оборонных ведомств (ФРГ и США. — прим. ред.) договорились о том, что США в августе выдадут разрешение на закупку ракет Tomahawk и соответствующих наземных пусковых батарей Typhoon», — говорится в статье.

По информации источников в правительстве, министр обороны Борис Писториус и глава Пентагона Пит Хегсет недавно подписали декларацию о намерениях относительно продажи американских вооружений Германии, однако детали этого соглашения оставались в тайне.

Издание также подчеркивает, что поскольку сделка осуществляется между Вашингтоном и Берлином, ей необходимо получить одобрение Конгресса США. Тем не менее, после получения согласия от администрации президента Дональда Трампа это считается формальностью.

Количество крылатых ракет и пусковых установок, которые в итоге приобретет Германия, не раскрывается. Сделка оценивается в несколько миллиардов евро, учитывая, что стоимость одной ракеты превышает миллион евро. Кроме того, в контракт будут включены долгосрочные соглашения на техническое обслуживание систем вооружения.

Ранее Германия предложила США организовать производство американского оружия в Европе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Зуд купальщика» охватил Россию. Что нужно знать, чтобы не подхватить инфекцию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!