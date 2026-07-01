Германия предлагает США производить американское оружие в Европе

Германия просит Вашингтон разрешить производство большого количества американского оружия на своей территории, чтобы восполнить пробел в вооружении Европы и усилить заинтересованность президента США Дональда Трампа в обороне континента. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По информации СМИ, немецкие официальные лица предлагают своим американским коллегам заключить соглашение о совместном производстве оружия в преддверии саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля. Переговоры уже ведутся, сообщил один из собеседников издания.

Другой источник рассказал, что обсуждения в том числе касаются совместного производства дальнобойных ракет Tomahawk и ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексах Patriot. Один из спикеров отметил, что реакция на это предложение со стороны правительства США и американских промышленников оказалась более позитивной, чем ожидалось.

«Немецкие чиновники утверждают, что крупная промышленная база страны, включая столкнувшийся с жесткой конкуренцией со стороны Китая автомобильный сектор, предлагает взаимовыгодное решение как для Европы, так и для США. Они считают, что создание критически важных для США вооружений в крупнейшей экономике ЕС поможет Вашингтону решить проблемы с производственными мощностями», — пишет газета.

Источник отметил, что правительство Германии связалось с немецким филиалом европейского производителя ракет MBDA по поводу сотрудничества с выпускающей ракеты Tomahawk компанией Raytheon. При этом прямых переговорах о ракетах Tomahawk стороны пока не вели, пишет FT.

В недавнем интервью FT генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что европейские страны НАТО и Канада разместили у американских компаний, производящих вооружения, заказы примерно на $300 миллиардов.

В конце июня представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари заявила, что Украина может столкнуться с ограничениями при покупке американского оружия за счет средств ЕС, если аналогичные виды вооружений могут быть поставлены европейскими производителями.

В июне газета Le Parisien со ссылкой на дипломатический источник писала, что европейские члены «Большой семерки» (G7) вместе с США намерены производить баллистические ракеты большой дальности «по лицензии» на территории Украины.

Ранее стало известно о проблемах европейских производителей вооружений.