«Не играйте с нами»: НАТО готовится признать Россию «долгосрочной» угрозой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен признать Россию долгосрочной угрозой для блока, и подчеркнул, что НАТО будет защищать свою территорию. В Госдуме на это ответили, что Россия продолжит продвигать свои интересы вне зависимости от решений альянса. Заявления сделаны на фоне второго дня саммита НАТО в Анкаре, где одной из центральных тем стал конфликт на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский также прибыл в Турцию для встречи с представителями альянса и президентом США Дональдом Трампом.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс собирается признать Россию «долгосрочной» угрозой своей безопасности.

«Я рассчитываю, что сегодня мы совместно признаем, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для территории НАТО», — цитирует его CNBC.

Рютте также обратился с посланием к российскому руководству:

«Мое послание заключается в том, что этот альянс, объединяющий 1 миллиард человек, живущих в Европе, в Канаде и в Соединенных Штатах, будет защищать каждый дюйм нашей территории. Вы не сможете победить НАТО. Мы действуем в оборонительных целях. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии, нашу территорию. Так что не шутите с нами, не играйте с нами ».

Неделей ранее Рютте уже называл Россию «текущей и долгосрочной угрозой», поскольку она «инвестирует более 40% своего бюджета в оборону». Он также обращал внимание, что Китай «продолжает модернизировать свои силы и расширять свои возможности в ядерной сфере», как и КНДР, которая «наращивает свою ядерную программу и получает ценный опыт от поддержки российских военных действий на Украине».

По мнению генсека НАТО, эти страны сотрудничают друг с другом, а потому представляют еще большую потенциальную угрозу.

Комментируя слова Рютте, депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия продолжит продвигать собственные интересы, не оглядываясь на НАТО. Политик отметил, что никто не собирается нападать на территорию блока.

«Пускай страны альянса у себя что угодно делают, как угодно себя называют и что хотят о России пишут. А мы будем решать свои вопросы и продвигать свои интересы, вне зависимости от любых решений НАТО», — приводит его слова NEWS.ru.

О чем говорят на саммите НАТО?

8 июля в Турции проходит второй день саммита НАТО, на который также прибыл президент США Дональд Трамп.

В первый день саммита президент Финляндии Александр Стубб заявил газете Financial Times, что НАТО поддерживает удары Украины по территории России.

Он заявил, что такие удары якобы вернут Россию к диалогу, а серия ударов по инфраструктурным объектам в РФ изменила стратегическую оценку США и укрепила позиции Украины в контексте будущих переговоров.

В то же время телеканал CNN в первый день съезда сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский не будет принимать участие в основных заседаниях саммита, но посетит ужин лидеров стран — членов НАТО.

Несмотря на ограниченное участие в мероприятиях саммита, Зеленский проведет встречу с Трампом. Источник Reuters сообщил, что после этой встречи американский лидер продолжит контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.

В своем Telegram Зеленский сообщил, что уже встретился с представителями конгресса и сената США от обеих партий. По его словам, в беседе принимали участие сенаторы Джинн Шахин, Линси Грэм, Ричард Дурбин, Кристофер Кунс, Майк Раунд, а также член палаты представителей США Майк Тернер.

«Благодарен за поддержку и внимание к Украине. Мы очень содержательно обсудили перспективы в дипломатии и то, что необходимо для ее успеха», — написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что в ходе контактов с представителями США он также затронул вопрос о дефиците ракет-перехватчиков для систем Patriot на фоне российских ударов. Кроме того, обсуждался законопроект о санкционных ограничениях в отношении России, уточнил Зеленский.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что группа американских законодателей, в которую входит Линдси Грэм, планирует использовать саммит НАТО в Анкаре как возможность пролоббировать законопроект о новых санкциях против России. В него, в частности, входят положения о введении санкций и пошлин против стран, которые покупают у РФ нефть и уран.

По данным издания, это будет обсуждаться на встрече конгрессменов и сенаторов на закрытом ужине в посольстве США в Турции.

На данный момент законопроект в конгрессе заблокирован администрацией Трампа, которая хочет сохранить пространство для маневра в переговорах по Украине, указывает WSJ.