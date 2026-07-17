Депутат Кучеренко: Зеленский должен арестовать Федорова с обвинением в госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский должен арестовать бывшего министра обороны страны Михаила Федорова с обвинением в государственной измене. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в интервью YouTube-каналу «Испанский стыд».

По словам парламентария, Федоров, будучи исполняющим обязанности министра обороны на Украине, вышел в публичное пространство и начал критиковать главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Кучеренко отметил, что «это уже не просто политический процесс», это государственная измена.

12 июля Зеленский сообщил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и об обновлении правительства.

16 июля Верховная рада Украины назначила главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. 13 июля «Украинская правда» написала, что Зеленский среди ключевых приоритетов будущего правительства назвал подготовку Украины к тяжелой зиме, защиту энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизацию экономической ситуации и эффективное управление международной помощью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для России не несут «принципиального значения» перестановки в украинском правительстве.

Ранее стало известно, кто выполняет обязанности министра обороны Украины после отставки Федорова.