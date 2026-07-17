Латвия усилила меры безопасности из-за «российской угрозы»

Латвия усилила меры безопасности на гидроэлектростанции, а также на газохранилищах из-за якобы существующей «угрозы» со стороны России. Об этом премьер-министр страны Андрис Кулбергс заявил агентству Reuters.

«Конечно, это касается газохранилищ, нашего энергетического сектора и компаний, и, безусловно, гидроэлектростанции», — отметил он.

Кулбергс подчеркнул, что разговаривал с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и попросил альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность союзных войск в Прибалтике. Также он призвал к «скорейшей интеграции» в систему обороны НАТО системы противодействия беспилотникам, которая разрабатывается в Латвии при содействии Украины.

Кроме того, премьер заявил, что его правительство готовится к возможному вмешательству России в национальные выборы, и раскритиковал Болгарию за блокирование 21-го пакета санкций против Москвы.

15 июля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия якобы может планировать нападение на критическую инфраструктуру в Польше или странах Балтии. Также глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия якобы может провести операцию под «ложным флагом» и использовать украинские дроны против стран НАТО.

В июле издание Telegraph писало, что США предупредили Польшу о якобы имеющихся у России планах совершить вооруженную «провокацию» на польской территории в ближайшие месяцы.

В июне президент России Владимир Путин назвал заявления западных политиков о нападении России на членов НАТО не просто бредом, а «сознательной провокацией».

Ранее власти Литвы и Латвии заявили о готовности принять ядерное оружие НАТО.