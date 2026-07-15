Литва и Латвия согласились разместить на своих территориях ядерное оружие

Власти Литвы и Латвии заявили о готовности принять ядерное оружие НАТО

Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс дали согласие на размещение в своих странах союзного ядерного оружия НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Науседы, такое решение нужно принять, чтобы получить возможность задействовать все инструменты НАТО, направленные на создание надежной системы сдерживания.

Президент Латвии в свою очередь уточнил, что в основном законе страны подобных запретов нет, и Рига примет решение о размещении оружия при возникновении коллективного или национального интереса.

Законопроект о внесении изменений в конституцию, отменяющий мораторий на размещение в Литве ядерного оружия, был зарегистрирован 3 июля в литовском сейме.

Документ поддержали 50 депутатов. В настоящее время 137-я статья конституции республики запрещает размещение на своей территории оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение ядерного оружия не добавит Прибалтике безопасности, а напротив, вынудит РФ принимать контрмеры.

В Госдуме рассказали, как Россия ответит на размещение в Прибалтике ядерного оружия.