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Политика

Главный претендент на пост главы Минобороны Украины мог отказаться от поста

Нардеп Мезенцева: глава МВД Клименко якобы отказался от поста министра обороны
Valentyn Ogirenko/Reuters

Действующий глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко «якобы отказался» возглавить Минобороны страны. Об этом заявила нардеп Мария Мезенцева, сообщает Telegram-канал Insider UA.

«Сегодня министра обороны не выберут. Во фракции пройдут дополнительные консультации, потому что Клименко, якобы, отказался от должности», — заявила Мезенцева.

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк также отметила, что по министру обороны будет отдельное заседание фракции «Слуга народа».

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер Юлия Свириденко уйдет в отставку, а правительство Украины в ближайшее время обновится. 15 июля стало известно и о том, что министр обороны страны Михаил Федоров покинет свой пост.

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк писала, что Игорь Клименко является главным кандидатом на должность министра обороны. О том же говорил нардеп Ярослав Железняк.

Ранее министр обороны Украины Федоров пожаловался на главкома ВСУ и главу Генштаба.

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