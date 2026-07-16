Главный претендент на пост главы Минобороны Украины мог отказаться от поста

Действующий глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко «якобы отказался» возглавить Минобороны страны. Об этом заявила нардеп Мария Мезенцева, сообщает Telegram-канал Insider UA.

«Сегодня министра обороны не выберут. Во фракции пройдут дополнительные консультации, потому что Клименко, якобы, отказался от должности», — заявила Мезенцева.

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк также отметила, что по министру обороны будет отдельное заседание фракции «Слуга народа».

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер Юлия Свириденко уйдет в отставку, а правительство Украины в ближайшее время обновится. 15 июля стало известно и о том, что министр обороны страны Михаил Федоров покинет свой пост.

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк писала, что Игорь Клименко является главным кандидатом на должность министра обороны. О том же говорил нардеп Ярослав Железняк.

Ранее министр обороны Украины Федоров пожаловался на главкома ВСУ и главу Генштаба.