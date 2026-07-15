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Политика

В Раде заявили о планах Зеленского назначить Клименко министром обороны Украины

Железняк: Зеленский предложил Клименко на должность главы Минобороны Украины
Christine Olsson/TT News Agency/Reuters

Новым министром обороны Украины вместо Михаила Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, президент Украины Владимир Зеленский сообщил фракции о намерении внести Клименко на должность главы оборонного ведомства.

Игорь Клименко занимает пост министра внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года. До этого с 2019 по 2023 год он возглавлял Национальную полицию Украины.

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк также сообщала, что Клименко является главным кандидатом на должность министра обороны. Она также предположила, что действующий глава Национальной полиции Иван Выговский может возглавить МВД, а Иван Федоров станет вице-премьером.

12 июля Зеленский заявил, что премьер Юлия Свириденко уйдет в отставку, а правительство Украины в ближайшее время обновится. По его словам, Киев должен поменять политическую стратегию, поскольку работа в прифронтовых и приграничных областях требует усиления.

Ранее в Раде назвали возможных кандидатов на место уходящей в отставку Свириденко.

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