Стал известен возможный состав нового правительства Украины

Нардеп Гончаренко назвал кандидатов на посты министров в новом кабмине Украины

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (входит в перечень террористов и экстремистов) опубликовал список кандидатов на министерские посты в новом правительстве страны. Пост он выложил в своем Telegram-канале.

По его словам, перечень кандидатов на должности в правительстве выглядит так:

Премьер-министр Украины — председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий;

Первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль;

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — представитель Украины в ЕС Всеволод Ченцов;

Вице-премьера по вопросам гуманитарной политики Украины и министр культуры Украины — Татьяна Бережная (сохранит пост);

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины — пока нет кандидата;

Министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины — нардеп Виталий Безгин;

Министр молодежи и спорта Украины — Матвей Бедный (сохранит пост);

Министр по делам ветеранов Украины — глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким;

Министр внутренних дел Украины — глава Национальной полиции Украины Иван Выговский;

Министр образования и науки Украины — глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Андрей Бутенко;

Министр здравоохранения Украины — Виктор Ляшко (сохранит пост) ;

Министр финансов Украины — Сергей Марченко (сохранит пост);

Министр экономики и окружающей среды Украины — управляющий партнер консалтинговой компании McKinsey & Company на Украине Александр Кравченко;

Министр аграрной политики и продовольствия Украины — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий;

Министр социальной политики, семьи и единства Украины — Денис Улютин (сохранит пост);

Министр юстиции Украины — нардеп Денис Маслов;

Министр цифровой трансформации Украины — замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

При этом в перечне нет министров обороны и иностранных дел, так как их кандидатуры президент вносит отдельно.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и обновлении правительства.

16 июля нардеп Ярослав Железняк написал, что комитет Верховной рады поддержал назначение главы компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

До этого Железняк также назвал главных кандидатов на министерские посты в правительстве Украины и отметил, что главой МИД Украины должен остаться Андрей Сибига. Затем Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо уходящего в отставку Михаила Федорова может стать действующий глава МВД Игорь Клименко.

Ранее стали известны подробности отставки министра обороны Украины Федорова.