Комитет Рады поддержал назначение Корецкого новым премьером Украины

Комитет Верховной рады поддержал назначение главы компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Об этом в Telegram сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

«Комитет Верховной рады Украины поддержал назначение Корецкого на должность премьера», — написал он.

До этого президент республики Владимир Зеленский назвал «наиболее подготовленным» кандидатом на пост премьера Украины главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Как заявили в Верховной раде, основной его задачей на посту станет прохождение зимы — «вероятно, самой тяжелой в истории» из-за энергетических проблем. При этом Корецкий известен не только как миллионер, но и «стопроцентный человек Миндича». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

12 июля Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и обновлении правительства. Он связал такое решение с тем, что у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи», которые требуют изменения «политической стратегии».

Ранее в Раде заявили о планах Зеленского назначить Клименко министром обороны Украины.