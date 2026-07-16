На Украине сообщили о подготовке протестов против отставки министра Федорова

Почти два десятка украинских городов планируют одновременно выйти на акции протесты против отставки главы Минобороны страны Михаила Федорова. Об этом пишет Телеграф.

Сообщается, что протесты запланированы на 9:01 по местному времени, после минуты молчания. Это время было выбрано, чтобы успеть до голосования в Верховной раде. По предварительной информации, к протесту планируют присоединиться Киев, Львов, Черкассы, Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Днепр, Хмельницкий, Чернигов, Ровно, Одесса, Винница, Луцк, Черновцы, Тернополь, Житомир, Николаев, Кривой Рог и Ужгород.

Издание пишет, что в соцсетях распространяются лозунги, мемы и инструкции для участников акции.

«Среди лозунгов: «За Федорова, против капитуляции», «Изменимся или погибнем», «Себя сними, а Федорова оставь в должности». Также в сети сразу предлагают юридическую помощь, если кого арестуют. В то же время автор сообщила, что ей звонили с угрозами», — пишет СМИ.

15 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров уходит в отставку.

Нардеп Ярослав Железняк написал, что Зеленский объяснил замену Федорова провалом реформы ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Также Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины может стать действующий глава МВД Игорь Клименко. Нардеп отметил, что в стране призывают к новому «майдану» после отставки Федорова.

Советник Федорова Сергей Стерненко заявил, что с уходом министра Украина значительно отдалилась от «победы».

Ранее стало известно об обострении конфликта Федорова и Сырского на Украине.