На Украине призвали к новому «майдану» после увольнения министра Федорова

Нардеп Железняк: на Украине призвали к майдану после отставки министра Федорова

На Украине призывают к новому «майдану» после отставки министра обороны Михаила Федорова. Об этом сообщает депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Парламентарий заявил, что действия властей уже не первый раз становятся причиной общественного недовольства. Он с иронией отметил, что у украинского руководства якобы появились «новые традиции» — регулярно поднимать тему выборов, проводить кадровые перестановки и своими решениями провоцировать протестные настроения.

Поводом для реакции стало обращение украинского военного медика Дмитрия Козятинского, который призвал граждан выйти на митинг в центре Киева в четверг утром в связи с отставкой Федорова.

15 июля министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о своей отставке с поста главы ведомства. Он занимал эту должность около полугода. Его назначили главой украинского оборонного ведомства 14 января 2026 года. До этого он работал в правительстве в должности вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.

Ранее на Украине собрались продлить военное положение.