Трамп уверен в скорой готовности Путина к мирной сделке по Украине

Трамп: Путин готов в скором времени заключить мирную сделку по Украине

Президент России Владимир Путин готов в скором времени заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что он (Путин. — Прим. ред.) готов заключить сделку. И скоро», — выразил уверенность Трамп.

В этом же интервью глава Белого дома заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока — до 20 января 2029 года.

До этого Трамп назвал «сложными» личностями президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он признался, что изначально считал украинский конфликт самым легким для урегулирования, однако он ошибся.

6 июля президент США заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал превращение дронов в машины для уничтожения людей. Он подчеркнул, что наблюдать за использованием беспилотников «действительно ужасно». Трамп рассказал, что ему присылают фотографии с поля боя. Он признался, что не может «спокойно смотреть» на то, что происходит на Украине, и не хочет больше видеть этих кадров.

Ранее в Госдуме оценили, может ли Трамп повлиять на Зеленского.