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Политика

Трамп не захотел больше видеть кадров конфликта на Украине

Трамп: нельзя спокойно смотреть на украинский конфликт
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не хочет видеть кадров конфликта на Украине. Об этом сообщает Clash Report.

Трамп отметил, что не может «спокойно смотреть» на то, что происходит на Украине.

«Я видел поля сражений. Мне присылают фотографии. Честно говоря, мне хочется сказать: «Не показывайте их мне даже на расстоянии 50 футов». Пит Хегсет присылает мне фотографии. Я говорю: «Пит, знаешь что? Это не улучшает внешний вид, это бойня», — сказал президент США.

Трамп также отметил, что видел фотографии беспилотников, и это «совершенно новая технология».

6 июля Трамп заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал превращение дронов в машины для уничтожения людей. Он подчеркнул, что наблюдать за использованием беспилотников «действительно ужасно». В тот же день Трамп отметил, что завершение конфликта на Украине «ближе, чем принято думать». Он также сказал, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят окончания боевых действий.

7 июля Трамп вновь заявил, что Путин и Зеленский хотят заключения мира.

Ранее в США рассказали, как сильно Трамп хочет завершить конфликт на Украине.

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