Трамп оценил возможность урегулирования на Украине до конца своего срока

Президент США Дональд Трамп считает возможным урегулирование конфликта на Украине до завершения своей работы на посту главы государства. Об этом американский лидер заявил телеканалу Fox News.
«Думаю, да», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Трампа, Россия готова заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время.
8 июля Трамп заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться в скором времени. Американский лидер подчеркнул, что подобное мероприятие вряд ли пройдет в Москве.
5 июля Путин и Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время.
Ранее в Госдуме назвали условие для возобновления переговоров по Украине.