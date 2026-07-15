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Политика

Трамп оценил возможность урегулирования на Украине до конца своего срока

Трамп назвал возможным завершение конфликта на Украине до конца своего срока
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает возможным урегулирование конфликта на Украине до завершения своей работы на посту главы государства. Об этом американский лидер заявил телеканалу Fox News.

«Думаю, да», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Трампа, Россия готова заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время.

8 июля Трамп заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться в скором времени. Американский лидер подчеркнул, что подобное мероприятие вряд ли пройдет в Москве.

5 июля Путин и Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время.

Ранее в Госдуме назвали условие для возобновления переговоров по Украине.

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