МИД РФ призвал россиян соблюдать осторожность из-за конфликта на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел РФ призывает россиян соблюдать максимальную осторожность из-за эскалации в Персидском заливе. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

Гражданам РФ в странах Персидского залива рекомендовано избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам. В МИД РФ призвали россиян принимать дополнительные меры личной безопасности и поддерживать связь с авиаперевозчиками.

13 июля газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Тогда же он заявил, что Соединенные Штаты снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами. Также американский президент сказал, что США намерены нанести «очень сильные удары» по Ирану.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.