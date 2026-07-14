Трамп не жалеет о снятии ранее морской блокады с Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не жалеет о снятии ранее морской блокады с Ирана, поскольку Вашингтон таким образом давал Тегерану шанс заключить сделку. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, я дал им (Ирану — «Газета.Ru») шанс. Я хотел дать им шанс заключить сделку», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы Белого дома, еще два дня назад соглашение было фактически достигнуто. Трамп добавил, что Тегеран совершил большую ошибку, начав удары.

13 июля газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Тогда же он заявил, что Соединенные Штаты снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами. Также американский президент сказал, что США намерены нанести «очень сильные удары» по Ирану.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.