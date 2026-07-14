Страны Персидского залива выступили против введения сбора за судоходство в Ормузском проливе

Трамп: страны Персидского залива против введения сбора за судоходство в Ормузе

Арабские страны Персидского залива высказались против введения США сбора за судоходство в Ормузском проливе. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

«Я думал, что это хорошая идея. <...> Они (лидеры стран Персидского залива — «Газета.Ru») сказали, что хотели бы поступить иначе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

13 июля газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Тогда же он заявил, что Соединенный Штаты снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами.

Кроме того, американский лидер объявил, что США будут взимать сбор в 20% стоимости грузов, проходящих через Ормузский пролив, в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.