Трамп заявил, что США будут взимать сборы с судов на правах «хранителей Ормуза»

США заявили о намерении взимать сбор с грузов в Ормузе за безопасность судоходства

США будут взимать сбор в 20% с грузов, проходящих через Ормузский пролив, в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«США отныне будут известны как «хранитель Ормузского пролива», но в качестве компенсации всех расходов, необходимых для обеспечения безопасности и защиты этого крайне нестабильного участка мира, будут получать возмещение в размере 20% со всех перевозимых грузов», — сообщил он.

Процесс формирования соответствующей системы начнется немедленно, добавил американский лидер.

Он также заявил, что все страны, за исключением Ирана, будут «справедливо и открыто» пользоваться проливом.

Очередной виток эскалации возник после того, как в ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до «прекращения вмешательства США в регионе». В ответ США начали новую серию ударов по иранским целям. По информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские военные поразили примерно 140 объектов — склады ракет и беспилотников, пусковые установки, радары и системы связи. В ответ Иран нанес удары по объектам США в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Бахрейне.

13 июля Трамп объявил, что США берут Ормузский пролив под свой контроль.

Ранее в Иране заявили об уничтожении инфраструктуры ВС США на Ближнем Востоке.