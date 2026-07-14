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Политика

В ООН предупредили о последствиях из-за блокады Ормузского пролива

Комиссар ООН Тюрк: сообщения о закрытии Ормузского пролива вызывают тревогу
Reuters

Закрытие Ормузского пролива приведет к серьезных последствиям в виде сбоев в поставках продовольствия, лекарств и других товаров. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, пишет ТАСС.

«Сообщения о закрытии Ормузского пролива вызывают серьезную тревогу. <...> Сбои в поставках продовольствия, лекарств и других необходимых товаров влекут за собой серьезные социально-экономические и гуманитарные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне», — сказал он.

Тюрк также призвал все стороны конфликта немедленно прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру и коммерческие суда.

Вечером 14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Ормузский пролив в настоящее время открыт для всех морских судов, кроме иранских. По словам главы Белого дома, любое судно, направляющееся в Иран, столкнется с американской блокадой.

Накануне газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Тогда же он заявил, что Соединенный Штаты снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами.

В начале месяца Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.

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