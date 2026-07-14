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Политика

Трамп предупредил корабли, направляющиеся в Иран

Трамп: Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме иранских
Reuters

Ормузский пролив в настоящее время открыт для всех морских судов, кроме иранских. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, любое судно, направляющееся в Иран, столкнется с американской блокадой.

«Полная блокада затронет исключительно те суда, которые направляются в иранские порты и обратно, или же перевозят любые связанные с Ираном грузы», — написал он.

13 июля газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Тогда же он заявил, что Соединенный Штаты снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами. Также американский президент сказал, что США намерены нанести «очень сильные удары» по Ирану.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.

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