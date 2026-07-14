МИД РФ выразил обеспокоенность новым витком военных действий вокруг Ирана

Любинский: Россия призывает к диалогу для урегулирования конфликта вокруг Ирана

Россия крайне обеспокоена новым витком военных действий вокруг Ирана. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел РФ Дмитрия Любинского.

Дипломат провел встречу с гендиректором главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади.

«С российской стороны <...> подтвержден призыв к возобновлению диалога в интересах установления прочного мира в регионе», — говорится в сообщении.

13 июля газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Тогда же он заявил, что Соединенный Штаты снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами. Также американский президент сказал, что США намерены нанести «очень сильные удары» по Ирану.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.