Китай отреагировал на возобновление морской блокады Ирана

Власти Китая выражают обеспокоенность в связи с американской военной блокадой морских портов Ирана. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, уважение законных прав стран, прилегающих к Ормузскому проливу, а также восстановление безопасного судоходства в регионе — общее стремление международного сообщества. Он добавил, что Пекин призывает «проявить рациональность и сдержанность, сохранить с таким трудом достигнутое перемирие, не допустить возобновления боевых действий.

13 июля газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Тогда же он заявил, что Соединенный Штаты снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами. Также американский президент сказал, что США намерены нанести «очень сильные удары» по Ирану.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.