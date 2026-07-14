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Политика

Премьер Польши назвал «врагами народа» противников Украины в стране

Премьер Туск: разжигатели антиукраинских настроений — враги народа
Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «врагами народа» тех, кто пытается «разжечь» антиукраинские настроения в стране. Об этом он заявил в эфире RMF24.

Туск отметил, что «полностью одобряет» оказание «немедленной помощи» Украине после начала конфликта, и подчеркнул, что осуждает антиукраинские настроения среди поляков.

«Это губительная политика — попытка разжечь антиукраинские настроения. <…> Если кто-то хочет оседлать волну каких-либо нестабильных настроений, например, антиукраинских, то для меня он — враг народа», — подчеркнул он.

Кроме того, Туск назвал оскорбления девушки-подростка в польском автобусе «отвратительным событием, которого не должно произойти».

Туск подчеркнул, что уже осенью в Польше состоятся совместные учения стран «коалиции желающих», в которых примут участие французские и британские войска. И эти учения будут призваны подготовить коалицию «к обеспечению безопасности в регионе и на Украине».

Премьер отметил, что сейчас Польша не планирует поставок военной техники на Украину, однако пообещал и дальше помогать Киеву.

В мае президент Украины Владимир Зеленский присвоил название в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу украинского государства высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла.

В июле крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение сейма (нижняя палата парламента) проект резолюции против членства Украины в ЕС.

Заместитель председателя польской право-консервативной (бывшей правящей) партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский заявил, что Варшава должна иначе вести себя в отношениях с Украиной и «показать свою силу».

Ранее на Западе заявили о «подрыве» отношений между Польшей и Украиной.

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