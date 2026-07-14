Премьер Польши анонсировал первые учения коалиции желающих по Украине

Первые учения так называемой «коалиции желающих» по Украине с участием войск Великобритании и Франции пройдут в Польше в сентябре этого года. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи лидеров коалиции в Париже. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

«Первые учения [«коалиции желающих»], в которых примут [участие] французские и британские войска, пройдут в сентябре в Польше», — сказал политик на пресс-конференции.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Главным образом в коалиции за поддержку Киева ратуют Франция и Великобритания.

Ранее в Париже рухнула табличка «Саммит коалиции желающих» в момент прибытия Зеленского.