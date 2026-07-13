Польский политик призвал изменить отношение страны к Украине

Заместитель председателя польской право-консервативной (бывшей правящей) партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский в интервью телеканалу Polsat призвал польские власти изменить свои отношения к Украине.

«Польша должна по-другому вести себя в отношении Украины и показать [ей] свою силу <...> Мы должны реагировать на ситуацию подобного рода, поскольку для нас невозможно иметь такого рода соседа с такого рода идеологией», — заявил политик.

Таким образом он прокомментировал решение украинских властей дать одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА» (организация запрещена в России).

11 июля польский президент Кароль Навроцкий заявил, что жители Польши не хотят видеть у себя дома черно-красный флаг ОУН (организация запрещена в России)-УПА (организация запрещена в России).

Навроцкий добавил, что в Европейском союзе (ЕС) нет места идеологии украинского национализма. По его словам, это «не те герои, которых ждут» в регионе.

2026 год ознаменовался значительным ухудшением отношений между Польшей и Украиной. Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения имени «Героев УПА» одному из подразделений украинской армии. Реакцией на это лишение послужил отказ трех бывших президентов республики — Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко — от польских государственных наград.

Ранее Сибига раскрыл, на какие отношения «обречены» Украина и Польша.