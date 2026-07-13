Глава МИД Украины отреагировал на инцидент с оскорблениями украинки в Польше

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил инцидент с оскорблениями украинской девочки в рейсовом автобусе в Польше и призвал польских политиков не нагнетать ненависть к соседней стране и ее гражданам. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

««Герой» в польском автобусе словесно «воевал» с детьми и женщинами. Много ума и смелости для этого не нужно. <…> Теперь этот человек уже задержан. Спасибо польским правоохранительным органам за быструю и правильную реакцию. Такая агрессия и ненависть не должны допускаться в европейском демократическом обществе и государстве», — отметил он.

В посте Сибига призвал «отдельных польских политиков» прекратить нагнетать «ненависть» к Украине и украинцам, так как это «негативно влияет на антиукраинские настроения в польском обществе».

13 июля издание Wiadomości WP сообщило, что в польском городе Бельско-Бяла мужчина кричал матом на 12-летнюю украинскую девочку. Он оскорбил ее, обвинил в том, что украинские дети выросли на польских деньгах, и подчеркнул, что «скоро это закончится».

В июне результаты исследования польского Центра исследования общественного мнения (CBOS) показали, что 43% поляков негативно относятся к украинцам, и за последние три года этот показатель вырос. В мае посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил, что отношение поляков к украинским беженцам в последнее время ухудшилось.

Кроме того, в июне между Польшей и Украиной начался конфликт из-за того, что в мае президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России). 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, который является высшей госнаградой Польши.

Ранее в Польше назвали власти Украины последователями Бандеры.