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Политика

На Западе заявили о «подрыве» отношений между Польшей и Украиной

Экс-посол Чихоцкий: Польша станет жесткой в отношении евроинтеграции Украины
Shutterstock

Солидарность Польши и Украины подорвана, несмотря на российскую угрозу, и многие считают, что «надежды на деэскалацию мало». Об этом написал журналист британской газеты Guardian Шон Уокер.

«Две страны оказались втянуты в ожесточенный спор об истории, который привел к гневной риторике, взаимным обвинениям и угрозе со стороны Польши заблокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока она не наведет порядок в своих исторических делах», — отметил автор.

Уокер подчеркнул, что попытки собрать историков из двух стран для достижения взаимопонимания, похоже, «обречены на провал», и примирительные голоса «остаются неуслышанными».

Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отметил, что отношения между Польшей и Украиной, вероятно, «в некоторой степени» восстановятся из-за «общего врага» в лице России, однако «в будущем им может не хватать теплоты и подлинной приверженности».

«Они будут ограничены взаимным интересом, где мы увидим, что от этого выигрывают и поляки, и украинцы. Больше не будет романтики, больше не будет наивности, и Польша станет очень жесткой в отношении интеграции Украины в ЕС», — сказал он.

Чихоцкий отметил, что Зеленский «внезапно» начал «играть» с национализмом, и предположил, что Украина была удивлена реакцией Польши на прославление пособников нацистов.

В мае президент Украины Владимир Зеленский присвоил название «имени Героев УПА» (организация запрещена в России) одному из подразделений ВСУ, после чего президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера высшей государственной награды — ордена Белого орла. Депутаты Европарламента также осудили решение Зеленского.

Затем крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение сейма (нижняя палата парламента) проект резолюции против членства Украины в Евросоюзе.

10 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рассчитывает на отрезвление украинцев.

Ранее глава МИД Украины отреагировал на инцидент с оскорблениями украинки в Польше.

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