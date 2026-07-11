Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Польская оппозиция призвала власти блокировать вступление Украины в ЕС

Чарнек: польская оппозиция внесла в сейм резолюцию против членства Украины в ЕС
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение сейма (нижняя палата парламента) проект резолюции против членства Украины в Европейском союзе. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра от этой партии Пшемыслав Чарнек на мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Волынской резни, трансляция его выступления шла в X.

«Мы передаем в сейм проект резолюции, в которой призываем <...> противодействовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС в связи с прославлением тех, кто совершил Волынскую резню», — отметил политик.

Уточняется, что «Право и справедливость» требует, чтобы резолюция была рассмотрена на следующем заседании сейма, которое запланировано на 15-17 июля.

2026 год ознаменовался значительным ухудшением отношений между Польшей и Украиной. Президент Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения имени «Героев УПА» (организация запрещена в России) одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Реакцией на это лишение послужил отказ трех бывших президентов Украины — Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко — от польских государственных наград.

В результате отношения ухудшились и на уровне обычных граждан. По сообщению польского телеканала TVP World, польские активисты начали устраивать украинцам проверки на их отношение к главарю ОУН (организация запрещена в России) Степану Бандере. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ рассекретила новые данные о зверствах украинских националистов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как завершить рабочий день без стресса и переключиться на отдых. Проверили на себе 6 ритуалов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!