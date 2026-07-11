Чарнек: польская оппозиция внесла в сейм резолюцию против членства Украины в ЕС

Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» решила внести на рассмотрение сейма (нижняя палата парламента) проект резолюции против членства Украины в Европейском союзе. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра от этой партии Пшемыслав Чарнек на мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Волынской резни, трансляция его выступления шла в X.

«Мы передаем в сейм проект резолюции, в которой призываем <...> противодействовать дальнейшей интеграции Украины в ЕС в связи с прославлением тех, кто совершил Волынскую резню», — отметил политик.

Уточняется, что «Право и справедливость» требует, чтобы резолюция была рассмотрена на следующем заседании сейма, которое запланировано на 15-17 июля.

2026 год ознаменовался значительным ухудшением отношений между Польшей и Украиной. Президент Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения имени «Героев УПА» (организация запрещена в России) одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Реакцией на это лишение послужил отказ трех бывших президентов Украины — Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко — от польских государственных наград.

В результате отношения ухудшились и на уровне обычных граждан. По сообщению польского телеканала TVP World, польские активисты начали устраивать украинцам проверки на их отношение к главарю ОУН (организация запрещена в России) Степану Бандере. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ рассекретила новые данные о зверствах украинских националистов.