Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
 (обновлено  )
Политика

Глава люфтваффе призвал Европу закупать оружие у США из-за «российской угрозы»

Глава люфтваффе Нойманн: у Европы нет времени на разработку своих вооружений
Francois Lenoir/Reuters

Германии необходимо продолжать закупать у США оружие, в том числе истребители, чтобы противостоять якобы существующей угрозе со стороны России. Об этом командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы Германии) Хольгер Нойманн заявил в разговоре с Politico.

Командующий люфтваффе отметил, что европейская промышленность обладает мощным потенциалом, однако сейчас она не разрабатывает передовые технологии с той же скоростью, что и США. По его словам, у Европы сейчас «нет времени» для того, чтобы развивать собственные возможности по производству вооружений, поэтому она должна продолжать закупать вооружения у американцев.

«Если задача военно-воздушных сил или военно-воздушных сил НАТО состоит в том, чтобы быть готовыми как можно скорее, нам, возможно, придется закупать системы, имеющиеся в продаже. <…> Развитие собственных возможностей требует времени. Сейчас у нас нет на это времени», — сказал Нойманн.

Он также отметил, что американские системы могут не отвечать всем требованиям ФРГ, однако они станут «лучшим приобретением на ближайшие пару лет».

В июле Bloomberg писал, что в европейских столицах опасаются сокращения американского военного присутствия в регионе еще до того момента, как европейцы смогут укрепить свои армии.

В июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что европейские страны готовятся к резкому уменьшению «военных ресурсов», которые США могли бы отправить им во время вооруженного конфликта. Один из собеседников агентства сообщил, что США готовятся значительно сократить свой вклад в модель сил НАТО в Европе.

В июне Нойманн заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в Санкт-Петербурге и в акватории Черного моря. Также Нойманн отметил, что российская армия имеет высокий уровень адаптивности к изменениям на поле боя.

Ранее стало известно о возможном сокращении США поддержки для некоторых союзников по НАТО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Бесплатная нефть, запрет на гирлянды и лимиты. 5 историй топливных кризисов в мире: как это было
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!