Глава люфтваффе призвал Европу закупать оружие у США из-за «российской угрозы»

Глава люфтваффе Нойманн: у Европы нет времени на разработку своих вооружений

Германии необходимо продолжать закупать у США оружие, в том числе истребители, чтобы противостоять якобы существующей угрозе со стороны России. Об этом командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы Германии) Хольгер Нойманн заявил в разговоре с Politico.

Командующий люфтваффе отметил, что европейская промышленность обладает мощным потенциалом, однако сейчас она не разрабатывает передовые технологии с той же скоростью, что и США. По его словам, у Европы сейчас «нет времени» для того, чтобы развивать собственные возможности по производству вооружений, поэтому она должна продолжать закупать вооружения у американцев.

«Если задача военно-воздушных сил или военно-воздушных сил НАТО состоит в том, чтобы быть готовыми как можно скорее, нам, возможно, придется закупать системы, имеющиеся в продаже. <…> Развитие собственных возможностей требует времени. Сейчас у нас нет на это времени», — сказал Нойманн.

Он также отметил, что американские системы могут не отвечать всем требованиям ФРГ, однако они станут «лучшим приобретением на ближайшие пару лет».

В июле Bloomberg писал, что в европейских столицах опасаются сокращения американского военного присутствия в регионе еще до того момента, как европейцы смогут укрепить свои армии.

В июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что европейские страны готовятся к резкому уменьшению «военных ресурсов», которые США могли бы отправить им во время вооруженного конфликта. Один из собеседников агентства сообщил, что США готовятся значительно сократить свой вклад в модель сил НАТО в Европе.

В июне Нойманн заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в Санкт-Петербурге и в акватории Черного моря. Также Нойманн отметил, что российская армия имеет высокий уровень адаптивности к изменениям на поле боя.

Ранее стало известно о возможном сокращении США поддержки для некоторых союзников по НАТО.