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Политика

США могут сократить поддержку для некоторых союзников по НАТО

NYT: военные займы США отстающим странам НАТО могут оказаться под угрозой
Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Потенциальные займы США в рамках программы иностранного военного финансирования могут оказаться под угрозой для тех союзников, которые не увеличивают расходы на оборону. Об этом сообщил газете New York Times (NYT) один из высокопоставленных чиновников США.

Издание написало, что страны, которые не увеличивают расходы на оборону, могут столкнуться с сокращением военной поддержки со стороны США. А именно «под угрозой» могут оказаться транши по программе иностранного военного финансирования, которая предполагает предоставление иностранным государствам безвозвратных грантов или прямых кредитов на закупку американского вооружения, военной техникой и услуг.

«Несколько высокопоставленных американских чиновников, в том числе один, публично выступивший на саммите НАТО во вторник, предположили, что финансовая поддержка союзников по закупке американского оружия будет использована в качестве рычага для того, чтобы заставить отстающие страны активизироваться. <…> Один из чиновников сказал, что потенциальные займы США в рамках программы иностранного военного финансирования могут оказаться под угрозой», — написало СМИ.

Представители НАТО заявили, что почти все союзники согласны с увеличением расходов на оборону, которая «годами недофинансировалась».

7 июля генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что президент США Дональд Трамп был прав, когда потребовал от европейских союзников по НАТО повысить расходы на оборону.

В конце июня Трамп отметил, что США оказались разочарованы Испанией, Италией, Францией и Германией в качестве союзников по НАТО.

В начале июля немецкая газета Welt со ссылкой на источники написала, что Европа намерена купить благосклонность Трампа на предстоящем саммите НАТО 7-8 июля в Анкаре, заключив новые контракты на закупку американского оружия.

Ранее Трамп отправился на саммит НАТО в «скверном настроении».

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