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Политика

Командующий люфтваффе рассказал, чем хороша российская армия

Командующий ВВС Германии Нойманн: ВС РФ имеют высокий уровень адаптивности
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская армия имеет высокий уровень адаптивности к изменениям на поле боя. Об этом командующий люфтваффе (военно-воздушные силы Германии) Хольгер Нойманн заявил в интервью Telegraph.

По его словам, за четыре года конфликта на Украине способ ведения боевых действий российских войск «развивался и адаптировался». Он также подчеркнул, что НАТО не нужно недооценивать своего противника.

«В российских ВВС есть очень мощные истребители — например, Су-35 или Су-57. Истребитель МиГ-31 по-прежнему является очень эффективной системой, и мы должны учитывать все остальное, что летает: крылатые ракеты, баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты. Список можно продолжать», — сказал Нойманн.

Кроме того, в интервью Нойманн отметил, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по объектам в Калининграде, на Кольском полуострове, в Санкт-Петербурге и в акватории Черного моря. Также он подчеркнул, что Германия готова сражаться с Россией «хоть сегодня ночью».

4 июня президент России Владимир Путин сказал, что заявления западных политиков о нападении России на НАТО являются это «не просто бредом», а сознательной провокацией.

В мае британский генерал-лейтенант Майк Элвисс заявил, что российская армия с 2022 года стала сильнее, и сейчас она является грозным противником, которому НАТО пока не готово противостоять.

Ранее в НАТО сделали неожиданное признание о конфликте с Россией.

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