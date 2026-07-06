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Политика

На Западе сообщили об опасениях Европы по поводу Трампа

Bloomberg: Европа опасается следующих шагов Трампа в отношении НАТО
Evan Vucci/Reuters

В европейских столицах опасаются, что президент США Дональд Трамп сократит американское вооруженное присутствие в регионе быстрее, чем они смогут укрепить свои армии. Об этом пишет Bloomberg.

Издание пишет, что прекращение членства США в НАТО в одностороннем порядке «маловероятно», однако Трамп может «подорвать альянс», публично критикуя его и ослабляя в военном отношении. Так, американский лидер мог бы отозвать посла США и других сотрудников из штаб-квартиры НАТО или же отменить участие США в военных учениях и программах обмена разведывательной информацией. Кроме того, президент США может отложить поставки военной техники на Украину, прекратить платить взносы в НАТО или решить защищать только тех союзников, которые выполняют целевые показатели по расходам на оборону.

«Более радикальным шагом был бы отказ от отправки войск в соответствии со статьей 5 или вывод [Европы] из-под американского ядерного зонтика, который помогает защитить европейские страны от потенциальных агрессоров», — пишет СМИ.

Bloomberg отметил, что на саммите НАТО в Анкаре, который состоится 7-8 июля, европейцы сосредоточатся на демонстрации единства и на том, чтобы избежать публичных споров или конфликтов.

В июне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп имеет право быть разочарованным в Европе.

В июльском материале для Economist Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написали, что близится завершение периода, когда европейские страны могли делегировать вопросы собственной безопасности США.

2 июля Трамп в посте на своей странице в соцсети Truth Social подчеркнул, что США тратят на НАТО больше других стран, но не получают от этого никакой выгоды. Также в июне американский лидер назвал «просто безумными» траты США на НАТО.

Ранее стала известна стратегия Рютте в отношениях с Трампом.

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