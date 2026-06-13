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Армия

Европа готовится к сокращению «военных ресурсов», выделяемых ей США

Bloomberg: Европа готовится к сокращению военных ресурсов, выделяемых ей США
Francois Lenoir/Reuters

Европейские страны готовятся к резкому уменьшению «военных ресурсов», которые США могли бы направить им во вооруженного конфликта или кризиса, включая военную технику. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, США готовятся значительно сократить свой вклад в модель сил НАТО в Европе. Эти меры включают в себя уменьшение на 30% количества стратегических самолетов-бомбардировщиков, которых нет у европейских стран, сокращение на 75-100% числа разведывательных и ударных беспилотников и еще примерно на 50% — кораблей военно-морских сил.

В настоящее время в Европе рассматривают вопрос о том, как вести боевые действия без помощи Соединенных Штатов. Точные сроки сокращения «военных ресурсов» еще не были объявлены, но ожидается, что оно произойдет в скором времени, говорится в статье.

Несколько дней назад брюссельский аналитический центр «Европейский совет по международным отношениям» опубликовал опрос, согласно которому большинство европейцев не верят, что США будут их защищать в случае потенциальной войны, и поддерживают увеличение военных расходов в Европе.

Ранее СМИ узнали о реализации плана США по сокращению своего участия в НАТО.

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