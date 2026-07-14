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Политика

В Совфеде заявили о невозможности победы США над Ираном

Сенатор Пушков: для США невозможно победить в войне на Среднем Востоке
Илья Питалев/РИА Новости

Заявления президента США Дональда Трапа о нейтрализации военного потенциала Ирана звучат неубедительно, и для США победить в «очередной войне на Среднем Востоке» невозможно. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Неоднократные заявления Трампа о нейтрализации военного потенциала Ирана звучат неубедительно: Иран продолжает отвечать на американские удары и атаковать судна, не получившие от Тегерана разрешения на проход через Ормузский пролив. <…> Очевидно, что Трамп принял решение победить в очередной войне на Среднем Востоке, в которой, как показали Ирак и Афганистан, победить невозможно», — отметил он.

Пушков подчеркнул, что международная критика войны США против Ирана нарастает, а после заявления Трамп о восстановлении американской блокады Ормузского пролива цены на нефть всего за два часа подскочили на 9%.

13 июля газета New York Times написала, что Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Тогда же он заявил, что США снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами. Также американский президент сказал, что США намерены нанести «очень сильные удары» по Ирану.

14 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американцы пять часов наносили удары по Ирану, применяя высокоточные боеприпасы.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.

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