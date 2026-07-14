США в течение пяти часов наносили удары по Ирану

США завершили пятичасовые удары по целям на территории Ирана, применив высокоточные боеприпасы. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети Х.

Отмечается, что волна ударов была завершена 13 июля, в 22:15 по восточному времени (14 июля в 5:15 мск).

По данным командования, в ходе операции американские вооруженные силы успешно нанесли удары по военным целям в Бушер, Чах-Бахаре, Джаске, Конараке, Абу-Мусе и Бандар-Аббасе. В CENTCOM заявили, что это еще больше ослабило возможности Исламской Республики.

Там же уточнили, что силы США применили высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных комплексов, а также морских объектов.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран заявил о ракетных и беспилотных атаках на военные объекты США в Бахрейне.